اعتقال خمسة مواطنين وإصابات ومصادرة أموال خلال اقتحام الاحتلال للضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خمسة مواطنين خلال اقتحامها لمنازل المواطنين لمدن في الضفة الغربية، فيما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المدينة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الخمسة وصادرت آلاف الشواقل خلال عملية الاقتحام لمدينة بيت لحم ورام الله وجنين. وأعلنت عن ثلاثة أسماء من المعتقلين الخمسة وهم: حسين شاهين -مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وكمال الخطيب من دير دبوان شرق رام الله، وجهاد خالد من جبع قرب جنين.

في سياق متصل، أصيب نان بنيران قوات الاحتلال بعد إطلاقها النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة حلحول "جسر حلحول" شمالا، نقلوا على إثرها لمستشفيات المدينة، لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الرسمية، أن الشابين أحمد عيسى عبد الحليم زماعره أصيب بأربعة رصاصات في الظهر، ومهند خالد شحدة الدودة برصاصة باليد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باستمرار مدن الضفة الغربية وتداهم منازل المواطنين وتعتقل فلسطينيين تحت حجج واهية.