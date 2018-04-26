الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، استمرار هطول الأمطار اليوم الخميس، خاصة مع ساعات الظهيرة والمساء، بحيث تشمل مناطق متفرقة من البلاد مُجدداً، تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد.

ويحذر مُجدداً من خطر ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والاودية والسواحل، ومن خطر جريان السيول الى المناطق الشرقية بشكل مفاجئ حيث التجمعات البدوية والبيوت المُقامة في ملتقيات الجبال.

ويستمر تأثر البلاد بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الجمعة، بحيث تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وتهطل الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد بمشيئة الله، تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد.

ويستمر التحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية، ومن شدة هبات الرياح أحياناً.

وفي ساعات فجر وصباح السبت، تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق.

وتستقر الأجواء اعتباراً من ساعات ظهيرة السبت، وترتفع الحرارة يومي الاحد والاثنين.

ومع منتصف ونهاية الأسبوع المُقبل، يحتمل تجدد تساقط الأمطار.