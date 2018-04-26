لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد الصحفي احمد أبو حسين

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد الصحفي أحمد أبو حسين (26عامًا) من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي استشهد مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته البالغة برصاص قناصة الاحتلال، في مسيرات العودة الكبرى شرق جباليا.

واستنكرت لجنة المتابعة الجريمة الصهيونية المتواصلة باستهداف المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية وخاصة استهداف الصحفيين الفلسطينيين والتي كان آخر ضحاياها الشهيد الصحفي احمد أبو حسين، ومن قبله الشهيد الصحفي ياسر مرتجى، مرورًا بكل الإصابات بالرصاص والغاز والتي تعمد الاحتلال خلالها استهداف الصحفيين رغم اتباعهم إجراءات السلامة المهنية، وارتدائهم الخوذ والدروع والاشارات التعريفية الخاصة بالصحفيين المتعارف عليها دوليا.

وحيت لجنة المتابعة كافة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات جنود الحقيقة وشهود الحق على جرائم الاحتلال وتثمن دورهم في فضح الاحتلال وسياساته الفاشية ونحن على ثقة أن كل جرائم الاحتلال بحقهم لن تثنيهم عن مواصلة دورهم الوطني والمهني والإنساني.

وأكدت لجنة المتابعة أن دماء الشهيد الصحفي أحمد أبو حسين وكل شهداء شعبنا العظيم ستبقى لعنة تطارد الاحتلال من الجنود القتلة وقيادتهم العسكرية والسياسية الفاشية وان كل أساليب القمع والإرهاب الإسرائيلي لن يزيد شعبنا إلا عزيمة وإصرارًا على مواصلة الكفاح والنضال الوطني حتى التحرير والعودة.