ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

متحدث عسكري: حفتر سيعود إلى ليبيا الخميس بعد تلقيه العلاج

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:28 - 25 ابريل 2018
اللواء حفتر اللواء حفتر
مشاركة

قال متحدث باسم القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إن الأخير سيعود إلى مدينة بنغازي شمالي البلاد الخميس "بعدما قضى فترة علاج في باريس".

ويأتي حديث المتحدث الليبي بعد تقارير تحدثت عن تدهور في صحة حفتر وتأكيد الحكومة الفرنسية على لسان وزير الخارجية جون إيف لودريان الأسبوع الماضي تلقيه العلاج في مستشفى عسكري بضواحي العاصمة باريس.

وتداولت وسائل الإعلام العربية والدولية معلومات متضاربة حول الحالة الصحية لحفتر بعد أن نقلت وسائل إعلام ليبية أنه أصيب بسكتة دماغية أو أزمة قلبية، مما استدعى نقله للأردن، ومنها إلى فرنسا.

متعلقات