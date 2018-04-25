أبو مرزوق معقباً على الأحمد: أبشروا مشروعنا الوطني في أيدي أمينة !

عقبّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق مساء يوم الأربعاء، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحد، والتي أكد فيها أن المجلس الوطني سيعقد في موعده المحدد يوم 30 أبريل المقبل في رام الله.

وقال أبو مرزوق : "يقول الأستاذ عزام الأحمد: سيعقد المجلس الوطني الإثنين المقبل في موعده، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت، وبحر غزة الجانب الذي فيه تلوث!.. للتذكير هذه لغة رئيس المجلس القادم والعضو الجديد للجنة التنفيذية عن حركة فتح فابشروا أن مشروعنا الوطني في أيدي امينة!".