فعالية فنية فلسطينية تستهدف عوائل الأسرى الفلسطينيين

عقد مركز قدسنا للثقافة والفنون مساء الثلاثاء حفلاً فنياً بمدينة غزة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، تحت عنوان (رنين قيدكم.. أنغام عودتنا).

وقد حضر الحفل حشد كبير من أهالي وعوائل الأسرى والأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية الممثلة للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية الهادفة، الموسيقية والغنائية والشعرية والاستعراضية والتشكيلية.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، مدير عام مركز قدسنا للثقافة والفنون: إن هذا الحفل يأتي وفاءً لعذابات الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيداً على أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلاً.

وقال الدكتور: بأن الحفل القادم سيكون في ساحة السرايا أو الكتيبة حتى تتسع للأعداد الكبيرة من المواطنين التي لم تتسع لهم قاعة الحفل.

وقد عبر الحضور عن سعادتهم الكبيرة، وشكرهم للقائمين على الحفل لما أدخلوه في نفوسهم ونفوس أبناء الأسرى من السرور في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مواطني قطاع غزة بشكل خاص.

وقد اختتم الحفل بالسحب على العديد من الجوائز القيمة المقدمة من عدد كبير من الرعاة، وكان من ضمن هذه الجوائز جوال أيفون وعدد من الأجهزة الكهربائية وجوائز أخرى مختلفة.

يذكر أن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويوافق 17 نيسان/أبريل من كُل عام.