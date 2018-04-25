الرئيس التشيكي: آن الأوان لنقل السفارة التشيكية للقدس

قال الرئيس التشيكي ميلوش زمان اليوم الأربعاء في ذكرى النكبة الـ 70 للفلسطينيين، وقيام الكيان الصهيوني "لقد آن الأوان لنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضاف، "لقد قلت قبل أربع سنوات بأنه يجب نقل السفارة التشيكية للقدس ولقد آن الأوان لفعل ذلك".

وأوضح، أنه سينقل السفارة على عدة مراحل، مشيراً إلى أن خطوته ليست تقليداً لأمريكا بل الأمريكيين هم من قلدوا التشيك، والعام المقبل ستكون سفاراتنا في القدس.

من جهته رحب وزير الحرب "الإسرائيلي" بقرار الرئيس التشيكي نقل سفارة بلاده من تل ابيب للقدس.

وكتب ليبرمان على صفحته على "تويتر" "أرحب بقرار الرئيس التشيكي بنقل السفارة التشيكية للقدس، وأن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية أيضا يبشر بتغير في علاقات دول العالم نحو القدس.