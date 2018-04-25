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ماكرون أمام الكونغرس" لن ننسحب من الاتفاق الموقع مع ايران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:24 - 25 ابريل 2018
ماكرون ماكرون
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الولايات المتحدة وفرنسا خلال خطابه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء.

وتطرق ماكرون إلى ملف إيران، وقال إن بلاده لن تنسحب من الصفقة مع طهران. وأضاف "وقعنا على الاتفاق النووي بدعوة أميركية ولا يجب أن نقول إننا سنتخلص منه الآن". فهل هناك بديل آخر عن الاتفاق مع إيران ؟

وتابع قائلا "سوف نعمل على تحسين الاتفاق النووي ويجب أن نبدأ العمل الآن"، مضيفا أن "سياستنا تجاه إيران يجب ألا تقودنا إلى حرب في الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات ماكرون، في وقت رفضت طهران وموسكو الأربعاء أي اتفاق نووي جديد مع إيران، وجددتا تمسكهما بالاتفاق الموقع في يوليو 2015.

واعتبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأربعاء أن الاتفاق مع إيران "يعمل جيدا ويجب الحفاظ عليه"، مؤكدة أن "من غير الوارد" إعادة التفاوض بشأنه.

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