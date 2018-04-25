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الكشف عن مقبرة إسلامية في يافا والاحتلال يعبث بها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:20 - 25 ابريل 2018
مقبرة في يافا مقبرة في يافا
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كُشفت بلدة الاحتلال في "تل أبيب" أثناء أعمال الحفريات عن عشرات القبور الإسلامية في مدينة يافا المحتلة عام 1948.

وقال شهود عيان إنه "جرى نبش القبور وإخراج العظام منها، والتي يعتقد أنها تتبع لموتى المسلمين".

وأكدوا أنه "تم اكتشاف عدد من الأضرحة والهياكل العظمية موجودة بداخلها والتي يعود تاريخها، على ما يبدو، لأكثر من 200 عام، وقد جرى دفنها على الطريقة الإسلامية، حيث تم فتح القبور واكتشفت هياكل عظمية جرى دفنها على جنبها وباتجاه القبلة".

وصدرت دعوات من الأهالي في المنطقة للتواجد فيها للوقوف عن كثب حول انتهاك حرمة الموتى فيها، وباشرت الهيئة الإسلامية المنتخبة بكافة كوادرها، بالعمل على استصدار أمر لوقف أعمال الحفريات في المقبرة، لما فيه من انتهاك لحرمة الموتى في المقبرة.

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