التجمع الإعلامي ينعي الشهيد الصحفي "أبو حسين"

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني، الزميل الصحفي الشهيد أحمد أبو حسين مراسل إذاعة صوت الشعب، الذي ارتقى مساء اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين خلال تغطيته لفعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكد التجمع في بيان له، أن استشهاد الزميل الصحفي أحمد أبو حسين، ومن قبله الزميل الصحفي الشهيد ياسر مرتجى، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي والاختناق بالغازات السامة، لن يفت في عضد الصحفيين، ولن ينال من عزيمتهم ولن يثنيهم عن مواصلة أداء رسالتهم ودورهم الوطني في توثيق جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكد أن جريمة اغتيال الصحفي "أبو حسين" تؤكد مدى الإجرام الإسرائيلي المنظّم بحق صحفيينا، وعليه يجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم والتي تم توثيقها بالصوت والصورة، ويدعو كافة الجهات الحقوقية إلى العمل على إعداد ملف يرصد كل تلك الانتهاكات لمحاكمة الاحتلال في المحافل الدولية.

وجدد التجمع الإعلامي مطالبته كافة الجهات المعنية بالعمل على ضرورة توفير مستلزمات الحماية للصحفيين من دروع وخوذ وكمامات، والتي يمنع الاحتلال "الإسرائيلي" السماح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ عدة سنوات، ما يجعل الصحفيين أكثر عرضة لخطر الإصابة، خاصة في ظل تعمّد الاحتلال استهدافهم كما جرى خلال الأسبوع الأخير.