بنك فلسطين يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

أعلن بنك فلسطين مشاركته في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف هذا اليوم الأربعاء الـ 25 من نيسان من كل عام، حيث تقوم بتنظيمه سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع جمعية البنوك في فلسطين. وبدأ البنك بتنظيم حملة إعلامية في فروعه المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الالكتروني، وتنظيم العديد من النشاطات المختلفة في الفروع للمساهمة فيإنجاح هذه الفعاليات والمساهمة في توعية المجتمع الفلسطيني بأهمية الشمول المالي التنموية.

وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعاليات استمراراً لرياديته في تطوير الخدمات المصرفية وتوسيعها لتلبية احتياجات عملائه على المستوى المحلي والاقليمي ضمن منظومة شاملة واستراتيجية مخططة تواكب المتغيرات العصرية لتحقيق أعلى درجات الشمول المالي والاستدامة. حيث بدأ تنفيذ الخطة عبر مبادرته بتأسيس أول دائرة متخصصة للشمول المالي بين البنوك العاملة في فلسطين، والتي تعمل بجهد كبير لتحقيق الشمول المالي، وإطلاق خدمات مالية ومصرفية، وبرامج متنوعة خاصة بتمكين المرأة الفلسطينية ودعم التنمية من خلال تطوير منتجاتوبرامج تلائم احتياجات الشرائح المجتمعية كافة.

ويأتي ذلك الى جانب توفير البنك أكبر شبكة مصرفية متميزة في فلسطين مكونة من 72 فرعاً ومكتباً موزعة في جميع المناطق الفلسطينية، وتوفير ما يزيد 162 جهاز صراف آلى تخدم ما يزيد عن 800 ألف عميل منكافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

وكان بنك فلسطين من أوائل البنوك التي بادرت بإطلاق برامج خاصة بتمكين المرأة الفلسطينية عبر تدشين برنامج "فلسطينية" وهو برنامج متكامل لدعم المرأة ويواكب احتياجاتها من الخدمات المصرفيةوالاستشارية غير المالية، حيث كان برنامج "فلسطينية" من البرامج التي تميز بها بنك فلسطين، وعمل على تطوير قدراتها على إدارة المشاريع المختلفة عبر برنامج Mini MBA، وتحفيزها بمسابقة أفضل خطة عمل للسيدات، وإطلاق برامج تمويلية متعددة تلبي احتياجاتها المالية والمصرفية، عبر تطوير مجموعة من التسهيلات الائتمانية للمرأة الفلسطينية، بهدف مساعدتها على البدء في مشروعها، كقرض فلسطينية للسيدات بضمان الذهب، وقرض فلسطينية للأعمال بضمان الذهب، وقرض "فلسطينية" للأعمال بدون ضمانات. من جانب آخر فقد عقد البنك منذ عام 2014 ما يزيد عن 400 ورشة عمل، استفادة منها ما يقارب 7,350 مشاركة ومشارك وساعد عدداً كبيراُ منهن في تأسيس مشاريع تنموية وظفت عدد من العاطلين عن العمل، علماً بأن بنك فلسطين هو من أوئل البنوك التي سمحت للأم بفتح حساب لطفلها لمنفعته وذلك تكريساً لدورها المجتمعي.

كما عمل البنك على تطوير وخلق خدمات تكنولوجية جديدة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، فضلاً عن اهتمامه بدعم وتطوير وانجاح المشاريع الصغيرة لتكون هذه النشاطات معياراًهاماًفي نشاط البنك وجودة الخدمات المالية المقدمة من جانبه وتنوعها. بالاضافة الى تنفيذه برنامجاً لفتح حساب لكل مواطن فلسطينيلتمكين أكبر عدد من الجمهور من الإستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها، ومنح عملائه مجموعة متنوعة من أنواع البطاقات التي تلائم كافة شرائح المجتمع ومن خلال فروعه ومكاتبه المتواجدة في كافة محافظات الوطن، ما يعني تنفيذ استراتيجية صحيحة للوصول الى كافة شرائح المجتمع، وعدد كبير من الصرفات الآلية المتوفرة في كافة المناطق لخدمة كافة الشرائح.

من جانب آخر، فقد عمل البنك على تطوير أنظمة الدفع الالكتروني في فلسطين، حيث أسس شركة PalPay لتطوير نظام المدفوعات الالكترونية في فلسطين وخاصة للأشخاص (الذين ليس لديهم حسابات مصرفية) والتي من خلال مساهمتها تم نشر ما يزيد عن 6200 نقطة بيع الكترونية في مختلف المطاعم والفنادق والصيدليات والمتاجر الكبيرة، حيث تم توفير نقاط بيع في جميع المناطق (بما فيها المناطق النائيةوالبعيدة)، ليساهم ذلك في تحقيق مستوى متقدم في الشمول المالي، وهي خدمة تمكن العملاء والمواطنين على حد سواء أن يسددوا فواتيرهم ودفعاتهم وأن يتسوقوا عبر هذه النقاط، بالاضافة الى اتاحةالمجال للطلاب تسديد أقساطهم الجامعية، والمقترضين من مؤسسات الإقراض تسديد أقساطهم المستحقة.

وفي العام 2016 منحت مجلة The Banker الشهيرة بمجال المال والأعمال والصناعة المصرفية، وضمن تصنيفها السنوي للبنوك حول العالمبنك فلسطين جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي، وذلك في سابقة هي الأولى على مستوى الوطن العربي، الذي تنال فيه مؤسسة مصرفية عربية هذه الجائزة. ليأتي ذلك نتيجة لجهود البنك خلال سنوات من العمل الدؤوب على صعيد بناء وتنمية مستدامة وشاملة لمجتمعنا واقتصادنا في مجالات عدة أهمها؛ تطوير الخدمات الالكترونية، والانترنت البنكي والموبايل البنكي، الذي سهل على المجتمع التعامل مع البنوك في أي وقت ومكان دون الحاجة الى زيارة البنك، والذي تم عبره تطوير آليات الدفع الالكتروني، وتعزيز ثقافة استخدام البطاقات البلاستيكية. حيث خطى البنك خطوات كبيرة لتحقيق مستوى عالٍ للشمول المالي.