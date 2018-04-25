وفاة شاب من النقب وفتاة من بيت لحم بسبب السيول

لقي فلسطيني (17 عامًا)، مصرعه، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، جرفته السيول في واد الكرنب بمنطقة النقب، جراء الأحوال الجوية العاصفة.

وبحسب التفاصيل الأولية فإن السيول جرفت فتى من إحدى القرى العربية في النقب لعدة كيلومترات وتم العثور على جثمانه بالقرب من ضفة النهر في وادي العقارب بالقرب من خطوط السكك الحديدية.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من الإنقاذ إلى المكان، وعملت على تقديم عمليات إنعاش باءت جميعها بالفشل، وتم الإعلان عن وفاته.

في السياق، افاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيت لحم أنه انتشل جثة فتاة كانت قد جرفتها احدى السيول في منطقة الرشايدة شرق مدينة بيت لحم .

وسقطت امطار غزيرة على مناطق مختلفة في فلسطين نتيجة عبور منخفض جوي في الطبقات العليا والمتوسطة عبر جنوب البلاد يرافقه انخفاض على درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة الشدة.