كتلة الصحفي الفلسطيني تنعى الصحفي "أبو حسين"

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني ببالغ الحزن والأسى الزميل الصحفي أحمد أبو حسين (26عامًا) من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي استشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق 25-4-2018م، متأثرًا بإصابته البالغة برصاص قناصة الاحتلال، في مسيرات العودة الكبرى شرق جباليا.

واستنكرت الكتلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الجريمة الصهيونية المتواصلة في مسيرات العودة السلمية بحق الزملاء الصحفيين والتي كان آخر ضحاياها الشهيد الصحفي أبو حسين، ومن قبله الشهيد الصحفي ياسر مرتجى، مرورًا بكل الإصابات بالرصاص والغاز والتي تعمد الاحتلال خلالها استهداف الصحفيين رغم اتباعهم إجراءات السلامة المهنية، وارتدائهم الخوذ والدروع.

وأكدت أن دماء الشهيد الصحفي أحمد أبو حسين ستبقى لعنة تطارد الاحتلال وسياساته المنتهكة لقوانين حقوق الإنسان واتفاقية جنيف، مشددة على أن هذا القمع الإسرائيلي لن يزيد الصحفيين إلا عزيمة وإصرارًا على نقل الحقيقة وفضح إجرام كيان إسرائيل.