رئيس ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أفضل نجمين حاليا

أفاد موقع "Diario Gol" بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يخطط لإبرام صفقتين من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للمصدر، فإن بيريز يرغب في تعزيز خط هجوم فريقه، من خلال التعاقد مع أبرز نجمين في الوقت الحالي، وهما المصري محمد صلاح، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكر الموقع أن بيريز يرى في النجمين البرازيلي، والمصري، الخيار المثالي لتشكيل ثلاثي ناري في خط هجوم ريال مدريد، بقيادة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيضطر النادي الملكي لإنفاق حوالي 600 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي المقبل، إذا أراد ضم الثنائي صلاح، ونيمار، إضافة إلى حارس مرمى جديد.

ويقدم النجم المصري صلاح أداء رائعا منذ بداية الموسم الحالي، إذ سجل 43 هدفا مع فريقه ليفربول في مختلف المسابقات. أما نيمار الذي يتعافى من إصابة تعرض لها في فبراير الماضي، فقد سجل 20 هدفا في 20 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد يستعد لمواجهة مضيفه بايرن ميونيخ اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.