صيدم: سنعمل على النهوض بالواقع التعليمي

قال وزير التربية والتعليم العالي دصبري صيدم إن الوزارة ستعمل على النهوض بالواقع التعليمي، لا سيما في ظل ما تحقق من إنجازات كان من أبرزها دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، وتطوير المناهج، ورقمنة التعليم ونظام الثانوية العامة الجديد "الإنجاز" وتعزيز النشاطات اللامنهجية والاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للعام 2018 الذي عقدته الوزارة، اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية المستدامة، لمراجعة واقع قطاع التعليم في فلسطين من حيث الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والمنطلقات التطويرية وآفاق التعاون وسبل تطويرها والاستفادة من قصص النجاح والتجارب الريادية.

وأكد صيدم، في مستهل كلمته، أن الوزارة وبدعم من الشركاء والأصدقاء الدوليين ستواصل تسجيل الإنجازات، مشيرا إلى التغذية الإيجابية الراجعة من المدارس التي بدأت في تبني برنامج التعلم الذكي، وإلى الإبداعات الطلابية التي تم تحقيقها والتي توّجت بإطلاق الأوركسترا المدرسية الوطنية الأولى، والتوسع في برنامج البرمجة "الكودينج".

وأعرب عن شكره لطواقم الوزارة ولكافة الدول والمؤسسات المشاركة في هذا اللقاء على الدعم المادي والمعنوي الذي يقدم لتطوير المنظومة التعليمية في فلسطين، والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان وصولهم إلى التعليم الآمن.

من جهته، أشار وكيل الوزارة بصري صالح إلى عديد القضايا التطويرية التي عملت وتعمل عليها الوزارة، كتدريب المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية من خلال برنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام وتشجيع الإناث للإنخراط به، والتعليم المدمج، وتوفير التعليم لذوي الإعاقة، والتركيز على النشاطات اللامنهجية ودعم مواهب وإبداعات الطلبة.

وتطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم والتي تتمثل بمحاولات الاحتلال الرامية لمحاربة التعليم وضرب مقومات الهوية الوطنية والتحريض ضد المناهج التعليمية والمنظومة التربوية، وأشار إلى المدارس التي تم هدمها مؤخراً، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن حق أبنائنا في التعليم.

من جانبها، أشادت ممثلة فنلندا لدى فلسطين أنّا كياسا هيكينين بالجهود التي تبذلها الأسرة التربوية في سبيل دعم التعليم وتطويره، مؤكدةً أهمية هذه الشراكة الفاعلة التي تعكس روح الانتماء والالتزام بدعم التعليم في فلسطين.

بدوره، شدد مدير اليونسكو في فلسطين لودوفيكو كلابي على الحرص الذي توليه "اليونسكو" من أجل دعم الأطفال الفلسطينيين وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء السنوي الذي يجدد المساعي الجادة للنهوض بالتعليم وتحقيق خدمات تسهم في دعم القطاع التعليمي.

كما تحدث الوكيل المساعد فواز مجاهد حول جاهزية الوزارة وإتمام النشاطات بما يخدم الأهداف التطويرية، فيما تحدث الوكيل المساعد إيهاب القبج حول المرتكزات الخاصة بالتحول من التعليم إلى سوق العمل، في حين شدد الوكيل المساعد عزام أبو بكر على أهمية دراسة العائد من التدريبات وربط برامج بناء القدرات للإداريين في الوزارة بالوصف الوظيفي وتقييم الأداء.

وقدم مدير عام التخطيط مأمون جبر شرحا حول الخطة المالية المقترحة للعام 2019 حسب برامج الوزارة، موضحا تفاصيل الميزانية وفق بيانات تفصيلية للنشاطات المدرجة ضمن هذه الخطة.