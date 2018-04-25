الاحتلال يخطر بوقف بناء منزلين ويصادر معدات في بيت أمر

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في منزلين، واستولت على حفار ومركبة شحن، في بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية والتنظيم، داهموا منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس– الخليل، وسلموا المواطن باسم خضر عبد المحسن العلامي إخطارا بوقف العمل في ترميم منزله القديم، والمواطن حمد خليل حمد العلامي في منزله قيد الإنشاء.

وأضاف، ان قوة أخرى من جيش الاحتلال داهمت بيت زعتا شرق البلدة، واستولت على حفار، وشاحنة نقل، كانا يعملان بحفر بئر مياه في أرض تعود ملكيتها للمواطن نعيم احميدان أبو ماريا، وتم نقلهما لمعسكر عصيون الاحتلالي شمال البلدة.