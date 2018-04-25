الأسير "جنازرة" يعلق إضرابه وفق اتفاق لإنهاء اعتقاله



علق الأسير سامي جنازرة (45عامًا) من مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه في 26/3/2018، ضد اعتقاله الإداري، بناء على اتفاق بتحديد سقف زمني ينهي اعتقاله ومعاناته.

وقال هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاتفاق يقضي بتجديد الاعتقال الإداري للأسير جنازرة لمدة 3 أشهر أخرى وللمرة الأخيرة، بحيث يتم الإفراج عنه فورًا بعدها، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه في النصف الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير جنازرة يقبع حاليا في "مستشفى الرملة" بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب.