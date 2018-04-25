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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تقدم بالتعازي من الاسرة الصحفية باستشهاد "ابو حسين"

"الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية" يطالب بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:49 - 25 ابريل 2018
الصحفي احمد ابو حسين الصحفي احمد ابو حسين
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تقدم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين بالتعازي الحارة إلى الاسرة الصحفية في فلطسين وإلى إذاعة صوت الشعب العضو في الاتحاد بالتعازي الحارة والمواساة باستشهاد  الصحفي احمد أبو حسين مراسل إذاعة صوت الشعب في غزة الذي استشهد مساء اليوم الأربعاء 25 أبريل متأثرا بجراحة التي اصيب بها أثناء تغطيته لأحداث مسيرات العودة يوم الجمعة ١٣ نيسان .

والتحق الصحفي احمد أبو حسين بالشهيد ياسر مرتجى الذي مضى شهيدا عندما استهدفه قناص إسرائيلي بطلق ناري متفجر مما أدى إلى استشهاده ليؤكد على إرهاب الاحتلال وبطشه.

وأكد الاتحاد استمرار الصحفيين الفلسطينيين في التغطية الصحفية، رغم الاعتداءات المتواصلة عملنا بكل مهنية.

وأفاد الاتحاد ان الاحتلال المجرم يهدف لطمس الحقيقة وحجبها عن العالم ليمارس جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

ودعا الاتحاد إلى فتح تحقيق عاجل في كافة الجرائم التي استهدفت الصحفيين والفلسطينيين، مطالباً كل المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين أن تقوم بزيارة قطاع غزة المحاصر للاطلاع عن كثب على حجم الاعتداءات الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

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