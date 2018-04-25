استشهاد الزميل الصحفي أحمد |أبو حسين متأثرا بجروح أصيب بها شرق القطاع



استشهد الزميل الصحفي أحمد أبو حسين، مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لفعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وافادت مصادر من عائلة أبو حسين "أن الشهيد أبو حسين فارق الحياة في مستشفى (تل هاشومير) الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور حاد بحالته الصحية.

ومع استشهاد أبو حسين يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى اثنين، إذ استشهد الزميل ياسر مرتجى متأثرًا بجراح أصيب بها بعد أن قنصه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الثانية لمسيرة العودة 4/ابريل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال تغطيته مسيرات العودة.

ويستهدف الاحتلال بشكل متعمد ومباشر الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم مسيرة العودة.