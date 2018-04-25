الشتاء يفاجئ الغزيين.. لقد عدتُ مجدداً!

تهطل أمطارٌ خفيفة في هذه الأثناء، على مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، ويصاحب هطول الأمطار عواصف رعدية.

وكان موقع طقس فلسطين توقع تساقط الامطار نتيجة عبور منخفض جوي في الطبقات العليا والمتوسطة عبر جنوب البلاد يرافقه انخفاض على درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة الشدة فوق المناطق الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجياً مع ساعات فجر يوم غد لهطول أمطار محلية على بعض المناطق في البلاد وسط ارتفاع تدريجي في نسبة الغبار في باقي المناطق ونشاط تدريجي على بعض المناطق.

وتدريجياً خلال ساعات النهار تشتد الأمطار بشكل واضح وتشمل معظم أرجاء البلاد، وتكون الأمطار رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد وهبات نشطة من الرياح.

وخلال ساعات لليل من المتوقع أن تضعف فرصة تساقط الأمطار فوق الكثير من المناطق، مع استمرارها على فترات فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة في الجنوب.

وحذرت الأرصاد المواطنين أيام الاربعاء والخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات.













