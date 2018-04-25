"دعم الصحفيين" والصليب الأحمر تختتمان ورشة حول حماية الصحفيين

عقدت لجنة دعم الصحفيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى مدار يومين ورشة عمل في القانون الدولي الإنساني وحماية الصحفيين.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، أهمية أن يتعرف الصحفيون الفلسطينيون على القانون الدولي والانساني والسلامة المهنية في الميدان، نظراً للانتهاكات الكبيرة التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الصحفي المصري خلال اختتام ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع لجنة دعم الصحفيين بعنوان (القانون الدولي الانساني وحماية الصحفيين) بمشاركة ٢٠ مؤسسة صحفية محلية في غزة، أن هناك أخطاء كبيرة يقع فيها الزملاء الصحفيين أثناء التغطية الميدانية يجب أن يتم تفاديها حرصاً على سلامتهم.

وتضمنت ورشة العمل التعرف على القانون الدولي الإنساني والحماية التي يكفلها للصحفيين بحكم كونهم مدنيين وآليات عمل طواقم الصليب والهلال الاحمر واستجابتهم للأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وحل المصور خليل حمرة ضيفاً على الورشة لمشاركة خبراته في الميدان مع المتدربين، لاسيما حول السلامة المهنية للصحفيين أثناء التغطية من الميدان.

وأكدت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر سهير زقوت، أن الورشة تهدف لنشر وزيادة المعرفة بالقانون الدولي الانساني ومبادئ الإعلام الإنساني، وأهمية احترام الكرامة الانسانية أثناء النزاعات المسلح وأوضاع العنف الأخرى.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل لزيادة الوعي لدى الصحفيين، لاسيما الذين يعملون في الميدان والمناطق الساخنة بهدف المساعدة في تعزيز حماية حياة البشر، والحفاظ على القيم الإنسانية، والحد من تعريض الضحايا للأذى.

















