محمد صلاح يقلب مواقع التواصل رأساً على عقب

تصدر وسم #محمد_صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم اللاعب المصري في نادي ليفربول الإنجليزي الأكثر تداولاً بين الناشطين منذ أمس الثلاثاء.

محمد صلاح أو كما يلقب (ميسي العرب) نجح في خطف الأنظار خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي روما، حيث قام بتسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إضافة لتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وتحقيق العديد من الإنجازات الفريدة الرائعة خلال مسيرته القصيرة مع النادي الإنجليزي.

"فخر العرب" لقب يقترن مع ذكر "أبو صلاح"، فلقد أصبح اللاعب المصري الشاب (25 عاماً) أيقونة للفرح والنجاح والتحدي والإصرار، وقدوة للكثير من الشبان في العديد من المجالات سواءً الرياضية أو غيرها.

ومحمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح صاحب الـ43 هدفا على بعد 4 أهداف فقط من الرقم القياسي للاعب من ليفربول يسجل في كل البطولات الذي يحمله ريان راش برصيد 47 هدفا في موسم 1983-1984.

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل صفقة قام بها نادي ليفربول الإنجليزي على الإطلاق، مشددة على أنه في الوقت الحالي لا يمكن لأحد أن يوقف "الفرعون المصري".

وطالبت الصحيفة نادي روما بالندم على اليوم الذي فكروا فيه في بيع محمد صلاح بعد أن ساهم في تسجيل أربعة أهداف في مرمى شباكهم يوم أمس الثلاثاء.

من جانبها قالت صحيفة ديلي ميل إن صلاح قدم أداء استثنائيا عندما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضافت: "رأينا هذا الأداء من قبل في أوروبا، لكن عادة أمام أنديتنا الإنجليزية وغالبًا من لاعب واحد هو ليونيل ميسي".

وتابعت الصحيفة: "هناك فرصة ليتواجد صلاح على مسرح زيوريخ في سويسرا"، في إشارة إلى أن النجم الدولي المصري بإمكانه المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

أما صحيفة إندبندنت فأوضحت أن التطور الكبير في أداء صلاح مرده إلى ثقة اللاعب في نفسه، فقد تعامل مع حارس روما أليسون بسهولة في الهدف الثاني، وسجل الهدف الأول ببراعة من خلال تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا مرمى روما، ثم صنع هدفين أيضًا.

وبعد نهاية المباراة مع روما التي انتهت بنتيجة 5 – 2 تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين مع المستوى المميز للدولي المصري وعبروا عن اعجابهم الشديد بما يقدمه.

واعتبر النجم السابق لليفربول ستيفن جيرارد أن محمد صلاح أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي وقال أثناء تحليله لمواجهة ليفربول وروما: "من الصعب مقارنته بميسي ورونالدو لأنهما يفعلان ذلك في كل موسم، لكنه في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم".

MAN..???? salah ???? — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) April 24, 2018

Salah=???????????????????????????? — Robin van Persie (@Persie_Official) April 24, 2018

Q pedazo de jugador @mosalah ,brutal.???????????????????? y espectacular el Liverpool ????????????????????????????. — GUTI (@GUTY14HAZ) April 24, 2018

Booooooooooooom!!!!!!!

The man is a machine. @mosalah — michael owen (@themichaelowen) April 24, 2018

The Egyptian King rules again. Sensational from @mosalah — Gary Lineker (@GaryLineker) April 24, 2018

كما تفاعل النشطاء العرب على مواقع التواصل مع الإنجاز الكبير لأبو مكة، وإليكم بعض التغريدات والمنشورات عقب المباراة.

كما تفاعل النشطاء العرب على مواقع التواصل مع الإنجاز الكبير لأبو مكة، وإليكم بعض التغريدات والمنشورات عقب المباراة.

#محمد_صلاح

اللي أمس شفته كورة غير الكورة ..

سحر من ألماس ، كافيار ، عقد من مرجان ،

متعة ما بعدها متعة ، ، ،

لا أتكلم بصفتي عربي إنما بصفتي شخص

متابع لكرة القدم العالمية

الكلام ما يوصف اللي صار أمس. pic.twitter.com/T6rx7tUbeZ — Khalid Aljohani (@KhalidChannel) April 25, 2018

فخر العرب وسلطان الغرب اللعب ذو الاهداف الجميلة والسجدة الرائعة .اللاعب الذي حطم الارقام وغطى اشعاعه على اساطير زمانه وجعل كل العرب يتابعون الدوري الأنجليزي بدل الإسباني .اشتهر نادي ليفربول بسببه . هو لاعب هذا الزمان .#محمد_صلاح — Ibrahim Ennaji (@EnnajiIbrahim) April 25, 2018