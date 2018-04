محمد صلاح يقلب مواقع التواصل رأساً على عقب

تصدر وسم #محمد_صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم اللاعب المصري في نادي ليفربول الإنجليزي الأكثر تداولاً بين الناشطين منذ أمس الثلاثاء.

محمد صلاح أو كما يلقب (ميسي العرب) نجح في خطف الأنظار خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي روما، حيث قام بتسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إضافة لتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وتحقيق العديد من الإنجازات الفريدة الرائعة خلال مسيرته القصيرة مع النادي الإنجليزي.

"فخر العرب" لقب يقترن مع ذكر "أبو صلاح"، فلقد أصبح اللاعب المصري الشاب (25 عاماً) أيقونة للفرح والنجاح والتحدي والإصرار، وقدوة للكثير من الشبان في العديد من المجالات سواءً الرياضية أو غيرها.

ومحمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح صاحب الـ43 هدفا على بعد 4 أهداف فقط من الرقم القياسي للاعب من ليفربول يسجل في كل البطولات الذي يحمله ريان راش برصيد 47 هدفا في موسم 1983-1984.

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل صفقة قام بها نادي ليفربول الإنجليزي على الإطلاق، مشددة على أنه في الوقت الحالي لا يمكن لأحد أن يوقف "الفرعون المصري".

وطالبت الصحيفة نادي روما بالندم على اليوم الذي فكروا فيه في بيع محمد صلاح بعد أن ساهم في تسجيل أربعة أهداف في مرمى شباكهم يوم أمس الثلاثاء.

من جانبها قالت صحيفة ديلي ميل إن صلاح قدم أداء استثنائيا عندما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضافت: "رأينا هذا الأداء من قبل في أوروبا، لكن عادة أمام أنديتنا الإنجليزية وغالبًا من لاعب واحد هو ليونيل ميسي".

وتابعت الصحيفة: "هناك فرصة ليتواجد صلاح على مسرح زيوريخ في سويسرا"، في إشارة إلى أن النجم الدولي المصري بإمكانه المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

أما صحيفة إندبندنت فأوضحت أن التطور الكبير في أداء صلاح مرده إلى ثقة اللاعب في نفسه، فقد تعامل مع حارس روما أليسون بسهولة في الهدف الثاني، وسجل الهدف الأول ببراعة من خلال تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا مرمى روما، ثم صنع هدفين أيضًا.

وبعد نهاية المباراة مع روما التي انتهت بنتيجة 5 – 2 تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين مع المستوى المميز للدولي المصري وعبروا عن اعجابهم الشديد بما يقدمه.

واعتبر النجم السابق لليفربول ستيفن جيرارد أن محمد صلاح أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي وقال أثناء تحليله لمواجهة ليفربول وروما: "من الصعب مقارنته بميسي ورونالدو لأنهما يفعلان ذلك في كل موسم، لكنه في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم".

Booooooooooooom!!!!!!! The man is a machine. @mosalah

The Egyptian King rules again. Sensational from @mosalah