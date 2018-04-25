حماس تنفي وجود أي مفاوضات مع الاحتلال حول صفقة تبادل أسرى

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجود أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن ما نشره مكتب نتنياهو محض افتراءات وأكاذيب على شعبه للتغطية على فشله في إدارة هذا الملف.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر أن منسق المفقودين والأسرى "يرون بلوم" وطاقمه يقلبون كل حجر من أجل الإفراج عن الجنود الأسرى في غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو في رده على أنباء نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن وجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل، أن الرد لن يكون بالكشف عن تفاصيل جهود دولة الاحتلال الكبيرة والمعقدة التي تبذلها في هذا الموضوع وذلك خوفا من الإضرار بقنوات المفاوضات مع حماس حول هذا الموضوع.