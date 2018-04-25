صلاح يحطم الأرقام في دوري أبطال أوروبا

حصد اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، رقمين مميزين في مواجهة فريقه السابق، روما، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، الليلة الماضية.

وأحرز صلاح هدفين، الأول بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة للحارس البرازيلي، أليسون بيكر، في الدقيقة 36 والآخر على طريقة ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتقول شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن محمد صلاح أول أفريقي يسجل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا بموسم واحد، بعد هدفيه في روما حتى الآن.

وتابعت الشبكة أن محمد صلاح سجل في كل المباريات التي شارك بها منذ البداية مع ليفربول في تشامبيونز ليغ هذا الموسم، متساويًا مع ستيفن جيرارد، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه في مباريات متتالية للريدز.

كما بينت الشبكة أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح صاحب الـ43 هدفا على بعد 4 أهداف فقط من الرقم القياسي للاعب من ليفربول يسجل في كل البطولات الذي يحمله ريان راش برصيد 47 هدفا في موسم 1983-1984.