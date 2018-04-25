زيدان: سنعاني أمام بايرن ميونخ

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إن "فريقه جاهز لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز آرينا في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء".

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي "نحن نستعد بصورة جيدة من أجل تقديم مباراة كبيرة، وكل اللاعبين يحبون تلك المباريات".

وعن يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ قال زيزو "أحترمه بشدة بفضل ما فعله في مدريد وبايرن ميونخ، ستكون مباراة جميلة ضده ونحن نحب ذلك".

بخصوص الفريق المرشح للفوز باللقاء، رد زيدان "لا يوجد فريق مرشح، لأننا في نصف النهائي، وتلك المواجهة مختلفة عما حدث العام الماضي، نرغب في لعب مباراة جيدة، ونعلم أننا سنعاني أمام بايرن".

وأوضح "ريال مدريد دائما يكون في المستوى لأن بطولة دوري أبطال أوروبا في جينات الفريق، نحن نحب اللعب ضد الفرق الكبرى".

وحول كريم بنزيمة مهاجم الملكي قال المدرب الفرنسي "سوف أدافع عن كل لاعبي ريال مدريد حتى النهاية، في كل يوم يقنعوني، هم يواصلون القتال والركض وأنا أدعم كل لاعبي الفريق".

وبخصوص عودة سيرجيو راموس للمشاركة بعد غيابه عن لقاء يوفنتوس الماضي للإيقاف قال زيزو "هو قائدنا ومهم للغاية لنا عندما يكون حاضرًا يعتبر ذلك أمرًا رائعًا للفريق".

وبشأن كريستيانو رونالدو قال زيدان "نحن نعلم قيمة ووزن كريستيانو رونالدو في الفريق ونأمل أن يكون جيدا اليوم".

وعن إمكانية فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، قال "تقديم مباراة جيدة اليوم أهم من التفكير في الفوز باللقب".

وحول الدرس الذي تعلمه ريال مدريد من لقاء يوفنتوس قال الفرنسي "لا يوجد وهذه كرة القدم وفي النهاية الفريق عبر لقبل النهائي والمباراة أصبحت من الماضي، نحن نفكر في المباريات المقبلة".