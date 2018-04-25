"الأونروا": المراكز الصحية بغزة تستقبل مليون مريض كل 3 أشهر

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن مراكزها الصحية في قطاع غزة، تستقبل حوالي مليون مريض كل ثلاثة أشهر.

وتقدم "الأونروا" في غزة، وفق تقرير لها، عبر مراكزها الصحية البالغ عددها 22، خدمات الرعاية الصحية الأولية لأغلبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشمل ذلك الخدمات السريرية والمخبرية، وصحة الأم وتقديم المشورة في مسألة تنظيم الأسرة ورصد علاج الأمراض المعدية مثل الإسهال، والحمى الشوكية والتهاب الغدة النكافية، حيث تستقبل المراكز الصحية حوالي مليون مريض كل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى انها على مدار الأسابيع الماضية، نظمت مجموعة من الفعاليات والأنشطة إحياء لليوم العالمي للصحة (7 إبريل)، في 23 إبريل 2018 وتحت شعار هذا العام "التغطية الصحية الشاملة". أقام برنامج الصحة في الأونروا في غزة بالتعاون مع أربع مدارس تابعة لـ"الأونروا" في مدينة غزة حفلا ختاميا في مركز الرمال الصحي، حيث قام طلاب وطالبات من مدارس "الأونروا" بأداء عدة عروض فنية مثل الدبكة وأداء مسرحي حول أساليب الحياة الصحية والشعر وكذلك أغانٍ فلكلورية.

وخلال الشهر الجاري، نظمت معظم مراكز "الأونروا" الصحية الـ22 في قطاع غزة جلسات توعوية حول مواضيع مثل الأمراض غير المعدية، وصحة الأسنان، وخدمات ما قبل الولادة والأمومة، وغير ذلك من الخدمات الصحية المقدمة من قبل "الأونروا". وخلال الجلسات، فُتح المجال للنقاش والأسئلة من المشاركين وتم توزيع بعض النشرات التثقيفية.

وقالت رئيسة برنامج الصحة في "الأونروا" بغزة غادة الجدبة، في تعليقها على احتفالات برنامج الصحة "بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها السكان في قطاع غزة هذه الأيام، يستمر برنامج الصحة في الأونروا بالعمل بكامل طاقته من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك رفع التوعية في المجتمع حول أساليب وأنماط الحياة الصحية، ومن خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات نأمل في زيادة الوعي بين اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق ما ندعو له "الصحة للجميع".