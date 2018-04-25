هنية: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن مسيرات العودة الكبرى أعادت القضية الفلسطينية للواجهة، وأسقطت الصفقات المشبوهة، وأنها ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح هنية في كلمةً له خلال اللقاء السنوي للدعاة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك بمدينة غزة، أن شهر رمضان المبارك سيدخل هذا العام على شعبنا بأم المسيرات وبشعب ينتفض مجدداً في وجه الاحتلال.

وقال هنية:"رمضان يأتي علينا هذا العام وتمر علينا أحداث كبيرة، نحن أمام مشهد مزدوج الصورة، سندخل رمضان بأم المسيرات "مسيرة العودة العودة الكبرى" وهذا الشهر شهر الانتصارات.

وشدد هنية على أن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة تحدٍ استراتيجي للشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مضيفاً أن مسيرة العودة ستنتقل للضفة وسينخرط بها شعبنا في الخارج.