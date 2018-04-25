"أوقاف القدس" تستنكر إبعاد قوت الاحتلال موظفي وحراس الأقصى

استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في القدس اليوم الأربعاء، "الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة بحق المسجد الأقصى وموظفيه وحراسه".

وأضافت في بيان لها، إن من ضمن هذه الانتهاكات اتخاذ شرطة الاحتلال قرارا بإبعاد حراس المسجد الأقصى: لؤي أبو السعد، وعرفات نجيب، وفادي عليان، لمدة 6 أشهر، والحارس خليل الترهوني لمدة شهر واحد عن المسجد الأقصى المبارك".

يُشار إلى أن الاحتلال صعّد من ملاحقته للعاملين في المسجد الأقصى سواء من حراس أو سدنة أو من لجنة إعمار الأقصى، وتشمل هذه الملاحقات الاعتقال والاعتداء بالضرب والإبعاد عن مكان العمل، فضلاً عن إبعاد حراس المسجد عن محيط المستوطنين خلال اقتحاماتهم للأقصى وجولاتهم الاستفزازية فيه.

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