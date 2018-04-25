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قوات الاحتلال تعتقل متضامنة فرنسيّة بنابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:14 - 25 ابريل 2018
المتضامنة الفرنسية المتضامنة الفرنسية
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اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، المتضامنة الفرنسية دنيا سالينس (37 عامًا)، من شقّتها بمدينة نابلس، والتي تقيم فيها منذ نحو سنتين.

وقال أصدقاء فلسطينيون للناشطة والمتضامنة الفرنسية دنيا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عند الساعة الثالثة فجرًا الشقة التي تقيم فيها وسط المدينة وقامت باعتقالها، بعد تفتيش الشقة بشكل كامل.

وأعرب أصدقاء دنيا عن سخطهم لاعتقالها، مشيدين بمثابرتها وحرصها على مناصرة الفلسطينيين وتنفيذها العديد من الأنشطة التضامنية معهم مثل زراعة الأشجار في المناطق القريبة من المستوطنات والمهددة بالمصادرة، إلى جانب عملها كباحثة ومختصّة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

المتضامنة الفرنسية1المتضامنة الفرنسية
 

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