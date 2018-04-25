في الضفة فقط.. اختبار توظيف التعليم السبت المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام 2018-2019؛ سيكون يوم السبت 28-4-2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (50431) متقدما ومتقدمة؛ موزعين على (61) تخصصاً مختلفاً.

وشددت الوزارة، في بيانها، على ضرورة مراجعة الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمديريات التربية والتعليم العالي لمعرفة مكان تقديم الاختبار.

وأشارت إلى زيادة عدد التخصصات المتاحة للمنافسة على الوظائف المختلفة في قطاع التربية لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؛ وأن هذا يأتي في سياق تعزيز تكافؤ الفرص والتركيز على الجودة والتخصص بما يخدم أهداف الوزارة في تحسين نوعية التعليم وفق الاحتياجات المرتبطة بالمناهج الوطنية الجديدة.