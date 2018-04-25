شرطة غزة توضح تفاصيل "منع الحفلات في الأماكن العامة"

أكد مدير إدارة العمليات بالشرطة العميد فايق المبحوح، أن الشرطة ستُتابع تنفيذ قرار منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة.

وقال العميد المبحوح إن تنفيذ القرار سيبدأ مطلع شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أنه تم الإعلان المسبق عن الأمر؛ لمنح المواطنين الوقت الكافي لترتيب أمورهم وعدم حجز مواعيد حفلاتهم خلال الفترة المحددة، وهي ابتداء من 01/05/2018 وحتى 12/06/2018.

وحول تفاصيل القرار، أوضح المبحوح أنه يشمل منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة فقط ، مستثنياً من ذلك المناسبات التي تتم في الصالات أو الاستراحات المغلقة ولا تؤثر على راحة الطلبة.

ودعا مدير عمليات الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون التام مع القرار والالتزام به؛ مراعاة للطلبة ووقوفاً إلى جانبهم في هذه الظروف الخاصة، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي استثناءات أو تجاوزات في هذا الصدد.

يُذكر أنه تم إصدار أمر عمليات خاص بتأمين امتحانات الثانوية العامة – كما يجري سنوياً -، تُشارك فيه جميع الأجهزة الأمنية المختصة في الوزارة، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم العالي؛ من أجل إنجاح هذه المناسبة الوطنية.