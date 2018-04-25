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الاحتلال يفرج عن الصياد خضر الصعيدي بعد اعتقال عام ونصف من بحر غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:43 - 25 ابريل 2018
قوارب الصيادين قوارب الصيادين
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قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أفرجت عن الصياد خضر الصعيدي 30عام سكان غزة مخيم الشاطئ، غرب مدينة بعد اعتقال دام عام ونصف من عرض بحر غزة.

وأوضح عياش في تصريحات صحفية، أن الصياد الصعيدي (30عامًا)، اعتقل عندما كان يعمل في مهنة الصيد في عرض بحر غزة، واقتيد لميناء أسدود قبل إصابته بأعيرة مطاطية في كلتا اليدين والصدر، ومن ثم تم تحويله لسجون الاحتلال، حيث قضى فيها عاما ونصف.

وذكر عياش أن الاحتلال ما يزال يعتقل أربعة صيادين آخرين، مضى على اعتقال أحدهم أكثر من عام ونصف العام، مطالبا الاحتلال بسرعة الإفراج عن كافة الصيادين المحتجزين منذ أشهر، وعدم التعرض لهم خلال ممارستهم حقهم في الصيد.

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