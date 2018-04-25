جثمان الشهيد فادي البطش يصل لغزة اليوم

من المقرر، أن يصل اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد العالم فادي البطش إلى قطاع غزة والذي اُغتيل في ماليزيا، حيث سيتم نقله عبر معبر رفح البري.

وأوضحت عائلة البطش، لوكالة الرأي المحلية، أنه من المتوقع أن يصل الجثمان إلى القطاع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ولفت إلى أن جثمان الشهيد سيدخل القطاع برفقة عائلته المكونة من زوجته وأبنائهم، الذين كانوا يعيشون مع الشهيد في ماليزيا.

وتعرض الشهيد البطش لعملية اغتيال فجر يوم السبت الماضي في العاصمة الماليزية "كوالامبور" حيث تم إطلاق أكثر من عشرة رصاصات تجاهه من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وتبنت حركة حماس الشهيد، حيث وجهت الحركة والعائلة وجهات فلسطينية وفصائل أصابع الاتهام للاحتلال "الإسرائيلي"، كونه مسؤول عن عمليات اغتيال مشابهه بحق فلسطينيين وقعت فيما مضى.