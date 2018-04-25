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إصابات في تجدُد المواجهات في محيط جامعة القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:37 - 25 ابريل 2018
مواجهات مع الاحتلال مواجهات مع الاحتلال
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تجددت صباح اليوم الأربعاء، المواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع المدارس ومحيط جامعة القدس ببلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة مساء أمس وامتدت حتى ساعات الفجر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات القنابل الغازية السامة والأعيرة النارية وأصابت عشرات المواطنين، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وفي تطور لاحق، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، جميع الطرق المؤدية الى جامعة القدس والمدارس، وسط أنباءٍ عن إصابات بالرصاص الحي بين صفوف الشبان.

 

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