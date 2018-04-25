اتحاد المقاولين الفلسطينيين يحذر من أثار قطع الرواتب على اقتصاد غزة

حذر المهندس علاء الدين الاعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين من اثار قطع الرواتب على اقتصاد غزة المدمر أصلا، وتداعيات وقف هذه الرواتب على عجلة الاقتصاد برمته، مما يشل الحياة اليومية، في الأسواق والمؤسسات والمشاريع وشتى مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المهندس علاء الدين الاعرج رئيس الاتحاد للرئيس محمود عباس، حيث ناشد الرئيس، عدم التسبب لشريحة الموظفين من الانزلاق الى هاوية التطرف والانخراط في مشاريع مدمرة للمشروع الوطني.

وقال رئيس الاتحاد في الرسالة: سيادة الرئيس ان عدم تسديد رواتب الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية، يمثل رصاصة الرحمة على قطاع غزة، ونسيجها الاجتماعي وللاقتصاد في غزة وخاصة شرائح القطاع الخاص.