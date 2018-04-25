الناصرة: "تدفيع الثمن" تضرم النار بمركبتين في أكسال

ارتكبت مجموعات "تدفيع الثمن" جريمة جديدة، فجر اليوم الأربعاء، حين تم الهجوم على قرية إكسال قضاء الناصرة وإضرام النيران بمركبتين، والاعتداء على ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية تتوعد المواطنين العرب.

وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات اليهودية أمثال "تدفيع الثمن" و"لهافا" و"فتية التلال" على المقدسات غير اليهودية ومنازل وسيارات وممتلكات العرب الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية بمافيها القدس، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن التابعة له.

وحسب المعلومات المتوفرة، تم في ساعات الفجر إضرام النيران بمركبتين وكتابة شعارات تحريضية وعنصرية "أيها اليهود تعالوا لننتصر".

واكتفت الشرطة التي وصلت لمكان الجريمة بجمع أدلة وبيانات وجمع إفادات من مواطنين، وكذلك إجراء تفتيش عن المتشبه بهم وفتحوا تحقيقا بالحادث دون تنفيذ أي اعتقالات.