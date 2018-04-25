اعتقال 8 فلسطينيين من الضفة ومصادرة 240 ألف شيكل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، فيما تم مصادرة 240 ألف شيكل بذريعة "الإرهاب" وكذلك ضبط أسلحة ووسائل قتالية تستخدم بمقاومة الاحتلال.

وأعلن الاحتلال اعتقال من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب جيش الاحتلال، فإن جنوده وبالتعاون مع عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك"، قاموا بمداهمة منازل في عدة محافظات بالضفة، واعتقال 8 مواطنين ينتمون لحركة حماس، وتنسب لهم شبهات تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين والمشاركة في "أعمال تحريض"

كما استولت قوات الاحتلال على مبلغ 240 ألف شيكل، خلال مداهمة منازل في محافظة بيت لحم، حيث داهمت قوات الاحتلال بيت فجار وحرملة وبيت لحم وصادرت أموالا من المنازل بالإضافة إلى سيارة بقيمة عشرات الآلاف الشواقل.