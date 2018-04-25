منخفض جوي بارد مصحوب بأمطار رعدية

يفيد الراصد الجوي أن حالة قوية من عدم الاستقرار تؤثر على البلاد تبدأ صباح اليوم الأربعاء وتنتهي فجر السبت، حيث يرافق المنخفض الجوي انخفاض على درجات الحرارة، بينما الأمطار ستبدأ خفيفة ثم تتحول إلى غزيرة أحيانا وغزيرة جدا أحيانا أخرى.

ومن المتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيا مع ساعات صباح اليوم لهطول أمطار محلية على بعض المناطق في البلاد وسط ارتفاع تدريجي في نسبة الغبار في باقي المناطق ونشاط تدريجي على بعض المناطق.

اليوم الأربعاء من المتوقع أن تهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد. ومع نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق معظم المناطق، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء يشتد تساقط الأمطار، وتكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد فوق مناطق واسعة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات الجوية يوم الجمعة أيضاً وتبقى الفرصة سانحة لسقوط الأمطار على فترات.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل السيول والفيضانات في الوديان والمناطق الجنوبية من البلاد نتيجة غزارة الأمطار.

وكذلك خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، خطر التزحلق والانزلاق على الطرقات وخطر شدة الرياح والعواصف الرعدية أحيانا