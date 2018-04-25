ما أفضل أطعمة على الإفطار لمريض السكري؟

لا يعني السكري أن يأكل المريض أطعمة خالية من النكهة أو بلا مذاق جيد، يمكنك أن تأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تمنح الإحساس بالشبع في الصباح دون رفع نسبة السكر بالدم.

إليك أفضل خيارات الأطعمة في الصباح:

البيض واللحوم. البروتين أفضل وأهم المغذيات التي يتعين عليك أكلها في وجبة الإفطار، لأنه يعزّز الإحساس بالشبع طوال اليوم.

ينبغي أن يشكّل البروتين ربع وجبة الإفطار، لذلك تقترح بعض التوصيات تناول اللحوم في الصباح، أو البيض، مع الخضروات.

منتجات الألبان. توفر الأجبان واللبن (الزبادي) والحليب خيارات جيدة للإفطار، شرط أن تكون قليلة أو خالية من الدسم. الفول والحمّص.

من أفضل مصادر البروتين النباتي لإفطار الصباح تناول الفول أو الفلافل أو الحمص، أو الجمع بين كميات معتدلة منها مع كوب من الحليب الخالي من الدسم. الكربوهيدرات.

تجنّب بعض مصادر الكربوهيدرات، مثل الخبز الأبيض، وتناول الشوفان، وخبز الجودار، الخبز الأسمر، مع مراقبة الكمية. والأفضل الحصول على الكربوهيدرات والسكريات من سلطة الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات.