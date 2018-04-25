أضرار تناول عصير البرتقال في الصباح

يتم تناول عصير البرتقال في الصباح وذلك للفوائد الصحية التي يحملها هذا النوع من العصير على الجسم.

ولكن اليوم دراسة علمية أجريت في جامعة برينستون الأميركية بينت أن تناول عصير البرتقال في الصباح قد يسبب عدد من المشاكل الصحية للجسم.

تشير هذه الدراسة العلمية أن نوع السكر الموجود في عصير البرتقال وهو “سكر الفروكتوز” المعروف بسكر الفواكه يسبب الأذى للكبد والقناة الهضمية في حال تم تناوله في الصباح على الريق.

لذا ينصح بعدم تناول عصير البرتقال في الصباح الباكر وتجنب كل أنواع عصائر الفواكه في الصباح لأنها ليست صحية بتاتاً.

من جهة أخرى، تناول عصير البرتقال في الصباح على الريق يسبب في رفع هرمون الإنسولين بالدم والذي يعزز من تكدس الدهون بالجسم ويزيد من الشعور بالجوع خلال النهار.

ومن الجدير بالذكر أن كوب من عصير البرتقال يحتوي على 120 سعرة حرارية أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر، ما يعني أن تناوله يسبب في زيادة الوزن.

فما الحلَ؟ في حال الرغبة بشرب عصير البرتقال، يمكنك تناول نصف كوب منه بعد الإنتهاء من تناول وجبة الفطور.

ولكن من الأفضل تناول حبة كاملة من البرتقال كنوع من التحليَة بعد الفطور وذلك لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية وبالتالي تمنحك الطاقة لجسمك وتساعدك في الحفاظ على وزنك بشكل أفضل.