العدسات اللاصقة.. جمال زائف بأضرار خطرة على العين

تراها اليوم في عيون زرقاء وفي اليوم الثاني عيون خضراء وبعد فترة عيون عسلية هذا حال بعض فتيات وشابات في عمر الورد يقعن في فخ الجمال الزائف ولا يعلمن مدى تأثيره.. تهافتت الشابات في الآونة الأخيرة على ارتداء العدسات اللاصقة بألوانها المتعددة فقد جاءت العدسات لتحقيق أمنياتهن في الحصول على اللون المفضل, بدأت الحكاية كتقليد, ثم انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار العدسات من صالونات التجميل (ومن كلمة تتطلعي أحلى وبتلفتي انتباه) من دون إدراك مدى الخطورة والتأثير في العين على مدى الأيام, فالتعليمات الطبية تؤكد محدودية ساعات استخدام العدسات وخاصة أن ارتداءها المستمر أو لفترات طويلة يعرض العين لأخطار جسيمة ولا ينصح به إلا لدواع طبية لأن لهذه العدسات أضراراً بالغة على العين.

حيث أفرط الكثير من الفتيات في استخدام العدسات اللاصقة الملونة الطبية وغير الطبية (للزينة)، لدرجة وصلت حد الهوس. وفي استطلاع شريحة من الفتيات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 18 عاماً وما فوق.

قالت شذى طالبة جامعية في قسم الحقوق وهي من الفتيات اللواتي لا يخرجن من المنزل من دون عدسات وحسب قولها, روتين يومي وجزء لا يتجزأ من حياتها.. وعن مصدر تلك العدسة ضحكت مازحة (أي مابدا مصدر ولشو الدكتور بحق الكشفية بشتري عدسات من أي محل أو صيدلية وبطلع حلووووة), أما سارة فترتدي العدسات في المناسبات فقط وهي لم تفكر يوماً بالأضرار التي قد تلحق بالعين من جراء استخدامها. وتعتقد, بأن العدسات لو كانت غير صالحة للاستخدام لما تم بيعها.

وهناك من الفتيات اللواتي كان لهن مع موضة العدسات مأساة ومعاناة حقيقية تروي راما المصري قصة معاناتها من العدسات بقولها على الرغم من أنني لا أشكو من ضعف في النظر، إلا أنني كنت أشتري باستمرار العدسات الملونة للزينة.. وأكدت أنه حصل لها التهاب في عينها اليسرى وعند ذهابها للمستشفى اتضح أن أسباب ذلك تعود إلى لبس العدسات منوهة بأن العناية الإلهية أنقذتها من فقدان بصرها بسبب استخدامها تلك العدسات.

وتوافقها الرأي عبير الراوي وقالت: أصيبت شقيقتي بتقرحات في عينها، وأثرت تلك العدسات في أنسجة عينها بشكل كبير، مؤكدة ضرورة الحد من بيعها، وحصرها بمحلات تلتزم بالشروط الصحية اللازمة التي تحددها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وتحدثت عن تفاوت أسعار العدسات من محل لآخر، لافتة إلى أن هناك محلات تبيع العدسات بأسعار متفاوتة تبدأ من 2500 وما فوق, وترجع أسباب استخدامها لسهولة الحصول عليها حتى من محلات الحلاقة النسائية أو الصيدليات.

الطبيب الاختصاصي في طب العيون محمد جوابرة قال: على الرغم من أن العين تعد أكثر أعضاء الجسم حساسية ودقة، إلا أنه من المؤسف أن جميع ما يباع في المحلات لا يخضع للرقابة, مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التي تصيب العين.. التهابات قرنية العين وتؤدي لخراج وقرحة شديدة ونزف في العين، إضافة إلى تلف أنسجة العين.. لكن في الحقيقة عمليات تجميل العيون فرع كامل من فروع الطب التجميلي، فهي تعتمد في المقام الأول على علاج أي مشكلة جمالية يعانيها المريض في عينيه… لكن في الحقيقية يتجه عدد لا بأس منه من الفتيات نحو التجميل للفت الانتباه الأمر الذي يتطلب العناية الجيدة وهو أمر ضروري.

ومن الحالات المرضية التي تصيب العين نتيجة إهمال تنظيف العدسات هو خلق أرض خصبة لنمو أمراض العيون, وفي المساحة الواقعة بين العدسة والعين، يحصل التهاب قرنية ومن ثم تلفها. وتشمل الأعراض الألم، الاحمرار، الرؤية المشوشة، الحساسية للضوء، الإحساس بوجود شيء ما في داخل العين، المزيد من الدموع، وجود مياه بيضاء على العين، الحرقان، الحكة.

أما الصيدلانية هبة الأحمد قالت نعم هناك من الصيادلة من يبيعون هذا المنتج لكثرة الطلب عليه, وبدورنا نحن كصيادلة ننصح بتوخي الحذر عند وصف محلول لتنظيف العدسات اللاصقة.

كما يمكن استعمال القطرات فوق العدسات أما الذي لا يسمح باستخدامه مطلقاً فهو الخلط بين القطرات والمراهم وترى أن العدسات اللاصقة ليست سيئة كلها، حيث تمتاز بسهولة استخدامها، ولكن إذا كنت تفكر في شراء عدسات لاصقة يجب أن تقوم أولاً بعمل كشف طبي عند طبيب العيون، ويفضل أن تشتري هذه العدسات من مركز طبي متخصص للعدسات اللاصقة حتى تضمن جودتها وأنها مناسبة لقياس نظرك ما يوفر الحماية لعينيك.