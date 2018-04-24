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المضادات الحيوية تُقصّر العُمر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:47 - 24 ابريل 2018
المضادات الحيوية المضادات الحيوية
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أثبتت دراسة جديدة أن تناول المضادات الحيوية تُقصّر العمر عند البالغين خصوصاً من هم فوق سن الـ 60.

وأكدت الأبحاث أن تناول وصفة واحدة من المضاد الحيوي تخل بتوازن البكتريا الصديقة في الجسم لمدة سنة كاملة، وهو ما يُضعف المناعة على نحو بالغ، ويسبب اضطرابات هضمية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تولان بنيوأورليانز أن تناول المضاد الحيوي لمدة شهرين يزيد خطر الوفاة بنسبة 27 بالمائة.

وقام الباحثون في هذه الدراسة التي نُشرت في دورية "إم بيو" بمتابعة الحالة الصحية لـ 37 ألف امرأة حول سن الـ 60، وتبين أن التأثير السلبي للمضاد الحيوي يستمر لمدة عام كامل بعد التوقف عن تناوله، وأن الخلل الذي ينتج عن نقص البكتريا الصديقة يسبب أمراضاً مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة.

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