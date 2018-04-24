نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي يتصل بعائلة الشهيد الدكتور فادي البطش

أجرى نائب الأمين لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الاستاذ زياد النخالة اتصالا هاتفيا بعائلة الشهيد العالم فادي البطش، وقدم التعازي لوالد الشهيد معبرا عن اعتزاز الحركة بسيرة الشهيد ومكانته العلمية والتزامه الديني والوطني . داعيا الله تعالى أن يجعل مسيرة الشهيد في ميزان حسناته وأن تكون نهجا لكل الأجيال.

وأكد نائب الأمين العام أن الشهداء يبعثون في الأمة حياة وإصرارا على الاستمرار في الدفاع عن الارض والثوابت .

وشدد النخالة على أن مسيرة الجهاد لن تتوقف بل ستزداد قوة وصلابة .

بدوره عبر والد الشهيد فادي البطش عن تقديره الكبير لحركة الجهاد الاسلامي ومواقفها ودورها ، ووجه الشكر لقيادة الحركة وعلى رأسها الأمين العام الدكتور رمضان شلّح وكافة قيادات وكوادر الحركة على ما يقدمونه من أجل الاسلام وفلسطين.