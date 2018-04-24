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يجب أن تضم مخيمات اللجوء والشتات

القيادي عليان: مسيرة العودة يجب أن تتوسع لتشمل الضفة والقدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:33 - 24 ابريل 2018
دكتور جميل عليان دكتور جميل عليان
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أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، أن مسيرة العودة كانت نتيجة لقاءات مكثفة على مدار شهور عديدة بين جميع أطياف شعبنا، وكانت الخلاصة أنها خطوة دينية ووطنية.

وقال د. عليان خلال ورشة عمل نظمتها الحركة في مخيم العودة شرق مدينة غزة :" إن مسيرات العودة استطاعت بجهود أبناء شعبنا وصمودهم وتكاثفهم أن تحقق العديد من الإنجازات الهامة، حيث صهرت الكل الفلسطيني في بوتقة مقاتلة الاحتلال، كما أنها عملت على تحقيق الرواية التاريخية الفلسطينية، التى تجيب على السؤال الفلسطيني حول قضايانا وثوابتنا وأهدافنا، وأن فلسطين حق مقدس للشعب الفلسطيني، والمقاومة حق مقدس لشعبنا".

واضاف "أن هذه المسيرات كشفت الوجه القبيح للعدو المحتل، وإجرامه بحق أبناء شعبنا على مرأى ومسمع العالم أجمع".

وبين د. عليان أن هذه المسيرة استطاعت أن تحقق إنجازات من خلال كافة الأدوات الإبداعية كالكوشوك والطائرات الورقية وغيرها.

وشدد على ضرورة أن تتوسع هذه المسيرة جغرافيا لتشمل الضفة الغربية، وتعم كل المناطق الفلسطينية المحتلة، ومخيمات اللجوء والشتات.

ونوه القيادي في الجهاد الإسلامي إلى أن هذا العمل ومنذ اللحظة الأولى ومن خلال الهيئة الوطنية التي جمعت أطياف الشعب السياسي والثقافي والفكري، يؤسس لوحدة وطنية حقيقة.

وفي نهاية حديثه، طالب د. عليان الجميع بالوقوف إلى جانب جماهير شعبنا، وتحمل مسؤولياته تجاه قضاياه العادلة والمشروعة.

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