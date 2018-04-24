الجزائر تحكم على جاسوس "اسرائيلي" بالاعدام

فصلت محكمة الجنايات لغرداية أمس الاثنين في الحكم المستأنف لديها بإصدارها حكما بالإعدام وعقوبات ب 10 سنوات سجن نافذة في حق 7 أشخاص بتهمة التجسس .

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي (أ.د.ف) من جنسية ليبيرية ولبناني الأصل بتهمة "التجسس لصالح قوة أجنبية (إسرائيل) وتكوين جماعة اجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر و تهديدها".

ويحمل المتهمون الست الآخرون جنسيات افريقية مختلفة (افريقيا الواقعة جنوب الصحراء) حيث تمت إدانتهم ب 10 سنوات سجن نافذة لكل واحد منهم على نفس التهم و كذا دفع غرامة تقدر ب1 مليون دج للخزينة العمومية.

وخلال مرافعته، طالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين بالسجن حسب الأفعال والأقوال المصرح بها في إطار الاستجواب الأولي و أمام قاضي التحقيق و كذا المحكمة الابتدائية.