برهوم يرد على الحمدلله: ليس لدينا فائض وقت لإعادة تدوير القاذورات

رد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد الله حول محاولة الاغتيال التي تعرض لها في غزة الشهر الماضي.

و قال برهوم في تصريح مقتضب مساء اليوم الثلاثاء: "إذا كانت فضيحة فندق الميلينيوم في رام الله وضعت الحمدالله في أزمة كبيرة، فليغسل هذا العار بعيداً عن حماس، فليس ليدينا فائض من الوقت لإعادة تدوير القاذورات"، حسب تعبيره.

وكان الحمدلله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قال أنه يعرف من وراء أنس أبو خوصة المتهم الرئيسي بقضية تفجير موكبه ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج أثناء دخولهما قطاع غزة يوم 13 مارس الماضي.

وقال الحمد الله خلال مشاركته في حفل إطلاق واختتام المشاريع الزراعية الممولة من الاتحاد الاوروبي: "نقول للذين قتلوا المسكين ابو خوصة دون ان يكشفوا من وراءه، نحن نعرف من وراءه (..) تم قتله ليذهب السر معه".

وكشف رئيس الوزراء أن جميع الطرق المؤدية لغزة آنذاك "كانت ملغمة"، قائلا : "كانوا ملغمين كل الطرق، حتى طريق الساحل كانوا مجهزين قنابل عليها".

وتابع : "نحن نعرف من وضع العبوة الثانية، ولغم الشارع الثاني".

واوضح أن قنبلة انفجرت واصيب اشخاص من الطريق التي مر منها الموكب، فيما لم تنفجر العبوة الثانية، مردفا : "لولا فضل الله لم نكن بينكم الآن".