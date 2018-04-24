القيادي بدر: العدو محبط ومرتبك أمام الزخم الجماهيري لمخيمات العودة

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نضال بدر، أن الزخم الجماهيري الذي اتسمت به مخيمات العودة، هو أكثر ما يؤرق الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بدر في تصريح له على هامش زيارته لمخيم العودة شمال قطاع غزة :" لقد حققت مخيمات العودة نتائج كبيرة ولافتة، لعل أبرزها حالة القلق والتخبط الذي يلازم جيش الاحتلال".

وأشار إلى الأفكار والأدوات التي أبدعها الشباب في المواجهة، موضحاً أن ذلك يدلل على أن شعبنا حيوي و يمتلك زمام المبادرة.

ونوه بدر إلى دور الفعالية الجماهيرية المتواصلة منذ 30 مارس/ آذار في إماطة القناع الزائف الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي التستر خلفه، مصورا نفسه من خلاله بأنه كيان ديموقراطي، ومدافع عن حقوق الإنسان.

وبين أن التعامل الوحشي لقناصة وجنود الاحتلال مع الأطفال والنساء الذين شاركوا في مسيرة العودة السلمية، أسهم في تعرية العدو الإسرائيلي، وكشف وجهه الإجرامي القبيح للرأي العام العالمي.

ودعا بدر إلى ضرورة التواجد اليومي وبأعداد أكبر في مخيمات العودة وصولاً إلى يوم 15 مايو/ أيار مع أهمية المحافظة على الطابع السلمي للفعاليات خلالها، كي نراكم مزيداً من النتائج والإنجازات.

وبحسب القيادي في الجهاد فإن هذه المسيرة حققت - إضافة لما ذكر - أضرارا اقتصادية فادحة بالعدو، ناهيك عن تعزيزها لحالة المقاطعة الشاملة لكيان الاحتلال، فضلاً عن تأثيراتها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وشدد بدر على أن هذا الفعل الفلسطيني، باغت العدو، وأحبطه، وهو عاجز عن صد أو كبح تأثيراته الكبيرة.