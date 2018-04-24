سلطات الاحتلال تبعد 3 حراس عن المسجد الأقصى لمدة شهر

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حارسان عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.
وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال أبعدت حراس المسجد الاقصى لؤي أبو السعد وعرفات نجيب وفادي عليان ٦ اشهر والحارس خليل الترهوني شهر واحد عن المسجد.
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