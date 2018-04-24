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سلطات الاحتلال تبعد 3 حراس عن المسجد الأقصى لمدة شهر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:47 - 24 ابريل 2018
المسجدالاقصى المسجدالاقصى
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أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حارسان عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال أبعدت حراس المسجد الاقصى لؤي أبو السعد وعرفات نجيب وفادي عليان ٦ اشهر والحارس خليل الترهوني شهر واحد عن المسجد.

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