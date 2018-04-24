مكتب "نتنياهو": هناك مفاوضات جارية لإتمام صفقة الأسرى

تطرقت عائلة الجندي الأسير لدى حماس في غزة هدار غولدن للأنباء التي نشرتها صحيفة "اسرائيل اليوم" صباح اليوم الثلاثاء عن وجود تقدم في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

حيث أوضحت العائلة بأنه لا علم لها عن أي تقدم أو تطور في قضية الإفراج عن جنود الجيش الإسرائيلي أورون شاؤول وهدار غولدن.

وأضافت العائلة إلى أنها تنظر إلى يحيى السنوار على أنه العنوان الوحيد لمعرفة مصير الجنود الأسرى وباقي الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس في غزة.

وقد طالبت العائلة من رئيس الحكومة نتنياهو ووزراء الكابنيت السياسي الأمني إلى ممارسة الضغوط على حماس لتسريع الوصول إلى اتفاق لإتمام صفقة الأسرى.

ومن جانبه فقد جاء في رد مكتب رئيس الحكومة على هذه الأنباء بأن منسق المفقودين والأسرى يرون بلوم وطاقمه يقلبون كل حجر من أجل الإفراج عن الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة، كما أوضح مكتب نتنياهو في ذلك الرد بأنه لن يمكن الكشف عن تفاصيل جهود اسرائيل الكبيرة والمعقدة التي تبذلها في هذا الموضوع وذلك خوفا من الإضرار بقنوات المفاوضات مع حماس حول هذا الموضوع.