في وقت وجيز.. نفاد تذاكر أول عروض لمصارعة المحترفين بالسعودية

أعلنت “مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية” (WWE)، نفاد تذاكر أول عروضها في السعودية المقرر إقامتها في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة (غربي المملكة) الجمعة القادمة.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن تذاكر المنافسات -التي ستقام تحت اسم “أفضل رويال رامبل”- تم بيعها بالكامل.

ويعد العرض المرتقب هو أول عرض لمصارعة المحترفين في تاريخ المملكة، ويأتي في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية ورياضية تشهدها البلاد.

وبينت مؤسسة المصارعة العالمية أن عروض “أعظم رويال رامبل” ستضم مجموعة من النزالات يشارك فيها عدد من نجوم اللعبة، ومن بينها “نزال 50 رجل رويال رامبل”، ونزال بين جون سينا و تريبل اتش، و”نزال تابوت” بين أندرتيكر و روسيف.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، اتفاقية مع رئيس “WWE”، فينس مكماهن، لإقامة منافسات مصارعة المحترفين التي تنظمها المؤسسة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.